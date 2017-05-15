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Номер извещения
ГП716197
Уникальный номер закупки
309
Наименование закупки
Отливка (корпус станины)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 08:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 336-60-44
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
va.ivanova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Вера Андреевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Отливка (корпус станины)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 11:00 GMT +315.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716197Дата и время окончания срока приема заявок Отливка (корпус станины)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 11:0015.05.2017 11:0015.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716197Дата и время вскрытия заявок Отливка (корпус станины)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 15:0020.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716197Подведение итогов не позднее Отливка (корпус станины)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Отливка (корпус станины)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запроса
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно запросаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
24.52.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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