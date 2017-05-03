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Номер извещения
ГП716196
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 08:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
Почтовый адрес
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
Контактный телефон
+7 818 229-56-50 доб. 309
Факс
+7 818 229-56-50
Адрес электронной почты
innamrts@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Погодина Инна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Калининград
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Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 14:00 GMT +303.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716196Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 14:0003.05.2017 14:0003.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716196Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград
Подведение итогов не позднее
14.05.2017 23:5914.05.2017 23:5914.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716196Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.05.201714.05.2017 23:5914.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716196Подведение итогов не позднее Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"Калининград
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на заключение договора аренды транспортно-буксирных судов-якорезаводчиков с экипажем для обслуживания специализированных судов для ООО "МРТС ЗАПАД"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
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Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС ЗАПАД
Все закупки и тендеры МРТС ЗАПАД
Адрес местонахождения
236011, Российская Федерация, Калининградская область, Калининград, Ватутина, 18
50.10.20.190
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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