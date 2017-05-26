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Номер извещения
ГП716191
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос на поставку ТМЦ для компрессоров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 08:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 812 322-87-11
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Marina.Ivanova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванова Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос на поставку ТМЦ для компрессоров
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716191Дата и время окончания срока приема заявок Запрос на поставку ТМЦ для компрессоровКолпино
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716191Дата и время вскрытия заявок Запрос на поставку ТМЦ для компрессоровКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос на поставку ТМЦ для компрессоров
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме согласно Лоту
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
28.41.40.000
28.13.31.120
C
Документация лота
Кол-во: 0
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