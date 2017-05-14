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Номер извещения
31705063784
Уникальный номер закупки
44-3
Наименование закупки
Поставка резцов W6/20X, W8/20X RS-MEISSEL для Филиала №3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 12:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хазипов Альфред Физанурович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцов W6/20Х, W8/20Х RS-MEISSEL для Филиала №3
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.05.2017 15:00 GMT +314.05.2017 15:0014.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705063784Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резцов W6/20Х, W8/20Х RS-MEISSEL для Филиала №3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 10:0015.05.2017 10:0015.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705063784Дата и время вскрытия заявок Поставка резцов W6/20Х, W8/20Х RS-MEISSEL для Филиала №3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцов W6/20Х, W8/20Х RS-MEISSEL для Филиала №3
Начальная цена
1 481 740,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3500шт 2 компл
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка товара происходит средствами и силами поставщика до производственной базы Покупателя расположенной й по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.в течении 10 (десяти) календарных дней с момента поступления Заявки. Срок поставки с момента подписания договора и до 30.06.2017 г.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
25.73.40.279
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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