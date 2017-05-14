Поставка резцов W6/20X, W8/20X RS-MEISSEL для Филиала №3

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты производятся за фактически полученный по каждой Заявке Товар. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцать) календарных дней после получения товара по товарной накладной (по форме ТОРГ-12) и предъявления Поставщиком оригинала счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ.