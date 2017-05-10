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Номер извещения
ГП716185
Уникальный номер закупки
164-564/17
Наименование закупки
Продажа образовавшегося лома цветных металлов (1 лот)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 06:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-91
Факс
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Адрес электронной почты
Stanislav.Shishkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишкин Станислав Николаевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 12:00 GMT +310.05.2017 12:0010.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716185Дата и время окончания срока приема заявок Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)Екатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
11.05.2017 15:0011.05.2017 15:0011.05.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП716185Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)Екатеринбург
Дата и время проведения
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП716185Дата и время проведения Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
18.05.2017 10:4018.05.2017 10:4018.05.2017 10:40Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716185Подведение итогов не позднее Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом цветных металлов категории: смешанный (лом электродвигателей)– 25 000 кг (засор – 2%, необходима подрезка)
Начальная цена
24,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лом цветных металлов категории: М9 (лом электродвигателей)– 0,3 тонны (засор – 2%, необходима подрезка); М3 (плита, труба, лист) – 0,75 тонны (засор – 1%, необходима подрезка)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
38.32.23.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25000
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