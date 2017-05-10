Продажа образовавшегося лома цветных металлов (1 лот)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ТЗ: - Условия расчетов – 100% предоплата в течении 5 банковских дней. - Условия поставки – подрезка негабаритного лома осуществляется собственными средствами, самопогрузка, самовывоз со склада продавца, период отгрузки – май 2017 г. - В цене товара должно быть учтено, что все необходимые товаросопроводительные документы (разрешения, протокол радиационного контроля, удостоверение о взрывобезопасности и др.) предоставляется покупателем.