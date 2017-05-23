Товарно-материальные ценности: компьютерная техника в промышленном исполнении и комплектующие к ней для целей укомплектования оборудования Нововоронежской АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705060786 Уникальный номер закупки 125-17 Номер закупки Наименование закупки Товарно-материальные ценности: компьютерная техника в промышленном исполнении и комплектующие к ней для целей укомплектования оборудования Нововоронежской АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классу безопасности в соответствии с НП-001-15 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА

Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ Юридический адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1, Почтовый адрес 107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1 Контактный телефон +7 495 366-76-11 Факс +7 495 366-76-11 Адрес электронной почты BerezaLA@gm.vniiem.ru Ф.И.О. контактного лица Жилина Екатерина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование Ключевые слова:

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