АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716174 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Зарубежнефть

Все закупки и тендеры Зарубежнефть Юридический адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Почтовый адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Контактный телефон +7 495 748-64-24 доб. 3041 Факс +7 495 748-64-23 Адрес электронной почты dbobrov@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Бобров Дмитрий Леонидович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: нефть

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