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Номер извещения
ГП716174
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 18:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716174Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716174Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716174Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.06.201707.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716174Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»
Начальная цена
12 797 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ульяновскнефтегаз
Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
71.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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