Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

    АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716174Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716174

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «Ульяновскнефтегаз» (Заказчик) на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 18:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор

    формы

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2017 12:00 GMT +315.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716174Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.05.2017 12:0015.05.2017 12:0015.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716174Дата и время вскрытия заявок Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва

    Подведение итогов не позднее

    07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716174Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.06.201707.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716174Подведение итогов не позднее Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»

    Начальная цена

    12 797 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к немуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора и Приложениями к нему
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    71.12.1

    Услуги инженерно-технического характера

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Техническое перевооружение пункта подготовки и сбора нефти Ружевского и Кондаковского месторождений»"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080498
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение работ по техническому перевооружению котельных в части замены котлов 104/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    МИ №1186/МИ - Разработка проектной и рабочей документации, включая сметную, на выполнение...
    593514
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    3 752 274
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП237099
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов
    Разработка документации по техническому перевооружению объектов
    593329
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Конкурентный отбор № 32211075388
    на право заключения договора на выполнение кадастровых работ (011-Р/2022)
    на право заключения договора на выполнение кадастровых работ (011-Р/2022)
    591968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    86 880 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Белгородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭС Белгород
    Запрос предложений № ГП122526
    Выполнение работ проектно-изыскательских по техническому перевооружению газонаполнительной станции, расположенной по адресу: г. Белгород, ул. Разуменская, 1, в части изменения категории надежности электроснабжения систем противопожарной защиты ГНС на первую категорию
    Выполнение работ проектно-изыскательских по техническому перевооружению газонаполнительной...
    546925
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Попозиционная № 32211073384
    КО-001-ПП-22 на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, поставке и установке общедомовых приборов учета воды с системой удаленной передачи данных в многоквартирных жилых домах, для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
    КО-001-ПП-22 на право заключения договора на выполнение работ по проектированию, поставке и...
    586872
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    6 538 857
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225623
    Разработка проектно-сметной документации по объекту технического перевооружения: - «Система промысловых трубопроводов Восточно-Таркосалинского месторождения (нефтяной промысел)», регистрационный номер № А59-60004-0050; - «НП ЦУ: Высоконапорный водовод КНС-Куст скважин 8», инв. № Т00015038».
    Разработка проектно-сметной документации по объекту технического перевооружения: - «Система...
    591797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП201488
    Выполнение проектно-изыскательских работ документации по объекту: «Харбейское месторождение. Объекты подготовки. Система поддержания пластового давления (ППД). Сооружения очистные канализационные системы ППД (КОС-ППД). Сооружения водозабора системы ППД (ВС ППД №№ 1,2)»
    Выполнение проектно-изыскательских работ документации по объекту: «Харбейское месторождение....
    584594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225467
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с разработкой проектной документации, изготовлением, монтажом и оказанием инженерных услуг по сопровождению, при внедрении комплекса оборудования «Непрерывный гибкий лифт (НГЛ)» на газоконденсатную скважину.
    Проведение внутрискважинных работ с применением гибкой насосно-компрессорной трубы (ГНКТ) с...
    591326
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить