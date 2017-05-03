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Номер извещения
31705060560
Уникальный номер закупки
115-17.
Наименование закупки
Поставка шин автомобильных с летним рисунком протектора для нужд АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 18:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
labereza@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василькова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобильных шин с летним рисунком протектора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 08:30 GMT +303.05.2017 08:3003.05.2017 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильных шин с летним рисунком протектораМосква
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 08:3003.05.2017 08:3003.05.2017 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060560Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильных шин с летним рисунком протектораМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильных шин с летним рисунком протектора
Начальная цена
114 521,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 145,21 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 2 документации о закупке "Задание на закупку"
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с разделом 2 документации о закупке "Задание на закупку"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
22.11.1
22.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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