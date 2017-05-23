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Номер извещения
31705060567
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку и монтаж оборудования системы управления и контроля технологических процессов инженерного оборудования в здании по адресу: г. Москва, Армянский пер. д. 9/1/1, стр. 1, Архангельский пер. д. 1/1/9, стр.2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 18:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по модернизация системы автоматизации и диспечеризации зданий Общества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 13:00 GMT +323.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060567Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по модернизация системы автоматизации и диспечеризации зданий Общества Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 13:0023.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060567Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по модернизация системы автоматизации и диспечеризации зданий Общества Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060567Подведение итогов не позднее Проведение работ по модернизация системы автоматизации и диспечеризации зданий Общества Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по модернизация системы автоматизации и диспечеризации зданий Общества
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора и техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
62.09.20
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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