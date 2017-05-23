АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку и монтаж оборудования системы управления и контроля технологических процессов инженерного оборудования в здании по адресу: г. Москва, Армянский пер. д. 9/1/1, стр. 1, Архангельский пер. д. 1/1/9, стр.2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705060567 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения Договора на поставку и монтаж оборудования системы управления и контроля технологических процессов инженерного оборудования в здании по адресу: г. Москва, Армянский пер. д. 9/1/1, стр. 1, Архангельский пер. д. 1/1/9, стр.2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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