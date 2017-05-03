"Услуги по организации и проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за оказанные услуги по Договору производится в российских рублях, в безналичной форме, с расчетного счета Заказчика на счет Исполнителя на основании подписанного 2-х стороннего акта оказанных услуг за предыдущий месяц в течение 10-ти рабочих дней после предъявления Исполнителем соответствующих документов.