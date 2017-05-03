"Поставка безалкогольных напитков, соков и минеральной воды в ассортименте"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за поставленный Товар по Договору производится в безналичной форме, в российских рублях с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика на основании подписанной товарной накладной и счета-фактуры в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки Товара и подписания Сторонами соответствующих документов.