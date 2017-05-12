Поставка измерительного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Проекту договора) и Техническим заданием (Приложение №2 к Проекту договора)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705060189 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка измерительного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Проекту договора) и Техническим заданием (Приложение №2 к Проекту договора) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Радар-Прибор

Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор Юридический адрес 111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30 Почтовый адрес 111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30 Контактный телефон +7 499 948-23-06 Факс +7 499 948-23-07 Адрес электронной почты zakupkiradar@mail.ru Ф.И.О. контактного лица КУКОРЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации Ключевые слова:

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