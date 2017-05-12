www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705060189
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка измерительного оборудования в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к Проекту договора) и Техническим заданием (Приложение №2 к Проекту договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Почтовый адрес
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
Контактный телефон
+7 499 948-23-06
Факс
+7 499 948-23-07
Адрес электронной почты
zakupkiradar@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
КУКОРЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 10:00 GMT +312.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060189Дата и время окончания срока приема заявок Поставка измерительного оборудованияМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 10:0012.05.2017 10:0012.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060189Дата и время вскрытия заявок Поставка измерительного оборудованияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительного оборудования
Начальная цена
867 833,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, ул.Плеханова, д.6, корп.30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НПП Радар-Прибор
Все закупки и тендеры НПП Радар-Прибор
Адрес местонахождения
111123, Российская Федерация, Москва, Плеханова, 6 корп. 30
26.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.