Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена Договора включает в себя стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке. Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора (до 31.12.2014 г.). Предпочтение отдаётся поставщикам предложившим отсрочку платежа до 45 дней.