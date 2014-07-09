www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП406370
Уникальный номер закупки
20/2014
Наименование закупки
Металлопрокат цветной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.06.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-60-77
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
Denisov@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Денисов Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката цветного
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.07.2014 08:00 GMT +309.07.2014 08:0009.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406370Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката цветногоКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
09.07.2014 09:0009.07.2014 09:0009.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406370Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката цветногоКрасноярск
Подведение итогов не позднее
10.07.2014 08:0010.07.2014 08:0010.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406370Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката цветногоКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката цветного
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно предоставленного перечня.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Береговая, 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39
Кол-во: 500
Кол-во: 14
Кол-во: 896
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.