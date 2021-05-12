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Номер извещения
0119200000121003940
Уникальный номер закупки
0119200000121003940
Наименование закупки
ЭА-№-4840/21 "Выполнение всего комплекса работ по поставке, установке в целях дооснащения участков автомобильных дорог, замене и восстановлению (устранению повреждений) элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования в Канском, Манском, Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Рыбинском, Березовском, Казачинском, Енисейском, Мотыгинском районах и МО г. Дивногорск Красноярского края" 0119200000121003940
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
22.04.2021 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА-№-4840/21 "Выполнение всего комплекса работ по поставке, установке в целях дооснащения участков автомобильных дорог, замене и восстановлению (устранению повреждений) элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования в Канском, Манском, Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Рыбинском, Березовском, Казачинском, Енисейском, Мотыгинском районах и МО г. Дивногорск Красноярского края"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 0119200000121003940Подведение итогов не позднее ЭА-№-4840/21 "Выполнение всего комплекса работ по поставке, установке в целях дооснащения участков автомобильных дорог, замене и восстановлению (устранению повреждений) элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования в Канском, Манском, Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Рыбинском, Березовском, Казачинском, Енисейском, Мотыгинском районах и МО г. Дивногорск Красноярского края"
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-№-4840/21 "Выполнение всего комплекса работ по поставке, установке в целях дооснащения участков автомобильных дорог, замене и восстановлению (устранению повреждений) элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования в Канском, Манском, Емельяновском, Сухобузимском, Большемуртинском, Рыбинском, Березовском, Казачинском, Енисейском, Мотыгинском районах и МО г. Дивногорск Красноярского края"
Начальная цена
95 105 687,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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