Открытый запрос предложений № 024-М-ОЗП/17 на Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716167 Уникальный номер закупки 024-М-ОЗП/17 Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений № 024-М-ОЗП/17 на Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ Юридический адрес 105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б Почтовый адрес 121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18 Контактный телефон +7 499 940-33-71 доб. 2069 Факс +7 499 940-33-71 Адрес электронной почты m.babenko@tsk-m.ru Ф.И.О. контактного лица Бабенко Марина Владимировна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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