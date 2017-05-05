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Номер извещения
ГП716167
Уникальный номер закупки
024-М-ОЗП/17
Наименование закупки
Открытый запрос предложений № 024-М-ОЗП/17 на Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
Почтовый адрес
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
Контактный телефон
+7 499 940-33-71 доб. 2069
Факс
+7 499 940-33-71
Адрес электронной почты
m.babenko@tsk-m.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабенко Марина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 10:00 GMT +305.05.2017 10:0005.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716167Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей водыМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 10:0005.05.2017 10:0005.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716167Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей водыМосква
Подведение итогов не позднее
12.05.2017 17:0012.05.2017 17:0012.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716167Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей водыМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.05.201712.05.2017 17:0012.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716167Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей водыМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по организации и вводу в эксплуатацию системы учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды на объектах социальной сферы города Москвы, не оснащенных приборами учета тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды
Начальная цена
11 852 384,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 3 «Проект договора» и Разделом 5 «Техническое задание» документации о запросе предложений.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Все закупки и тендеры ГЭХ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
Адрес местонахождения
105318, - МОСКВА, - ЩЕРБАКОВСКАЯ, Д. 3, ЭТАЖ 8 ПОМЕЩ./КОМ. II/4,4А,4Б
121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 3, ПОМЕЩЕНИЕ II КОМНАТА 18
33.20.42.000
Документация лота
Кол-во: 0
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