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Номер извещения
ГП716170
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2219
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
BashushkovaKA@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башушкова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716170Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.06.2017 23:5911.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.201711.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Тында Амурской области
Начальная цена
2 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот 1: г. Тында Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
46.73.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716170Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.06.2017 23:5911.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.201711.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Соловьевск Амурской области
Начальная цена
2 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот 2: с. Соловьевск Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
46.73.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716170Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.06.2017 23:5911.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.201711.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской области
Начальная цена
2 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот 3: г. Свободный, п. Дубовка Свободненского района Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
46.73.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716170Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716170Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.06.2017 23:5911.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.06.201711.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716170Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов на объект строительства: «Магистральный газопровод «Сила Сибири» (этапы 2.6., 4.1., 4.3.) для нужд АО «Ленгазспецстрой» в 2017 году в с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской области
Начальная цена
2 065 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Лот 4: с. Новотроицкое, с. Новопетровка, с. Верхнеблаговещенское Благовещенского района Амурской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
46.73.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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