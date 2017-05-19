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Номер извещения
ГП716168
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
Контактный телефон
+7 812 459-90-00 доб. 2219
Факс
+7 812 459-90-00
Адрес электронной почты
BashushkovaKA@lgss-spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Башушкова Кристина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 10:00 GMT +319.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716168Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 10:0019.05.2017 10:0019.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716168Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
11.06.2017 23:5911.06.2017 23:5911.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716168Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов для нужд АО «Ленгазспецстрой» (Ленинградская область) в 2017 году
Начальная цена
472 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская обл., Гатчинский район, пос. Тайцы, ул. Карьерная д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 30 лит.А
46.73.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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