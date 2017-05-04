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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705060261
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку сырья для производства военной формы одежды
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б
Почтовый адрес
125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7
Контактный телефон
+7 499 790-91-52
Факс
+7 499 790-91-62
Адрес электронной почты
info@cepk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дуняшев Марат Наилевич
Место рассмотрения предложений
125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку сырья для производства военной формы одежды
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.05.201704.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705060261Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку сырья для производства военной формы одежды125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Подведение итогов не позднее
04.05.2017 23:5904.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060261Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку сырья для производства военной формы одежды125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку сырья для производства военной формы одежды
Начальная цена
187 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 750,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
750 погонных метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б
125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7
13.20.31.122
13.20.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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