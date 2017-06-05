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Номер извещения
31705068408
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 08:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80 доб. 282
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
a.vlasova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никитин Тимофей Витальевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705068408Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705068408Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2Краснодар
Подведение итогов не позднее
07.08.2017 12:0007.08.2017 12:0007.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705068408Подведение итогов не позднее Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно монтажных работ капитальный ремонт щитовых затворов эрлифтной камеры на ОСК-2
Начальная цена
506 297,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с торгово-закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с торгово-закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
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Документация лота
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