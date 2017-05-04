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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)

    на право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2017 12:0004.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060259Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705060259

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 17:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество 43 Центральный экспериментальный производственный комбинат
    Все закупки и тендеры 43 ЦЭПК

    Юридический адрес

    119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б

    Почтовый адрес

    125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7

    Контактный телефон

    +7 499 790-91-52

    Факс

    +7 499 790-91-62

    Адрес электронной почты

    info@cepk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дуняшев Марат Наилевич

    Место рассмотрения предложений

    125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    04.05.201704.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705060259Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7

    Подведение итогов не позднее

    04.05.2017 23:5904.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060259Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.05.201704.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060259Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)

    Начальная цена

    372 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    37 240,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    37 240,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    350 погонных метров

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату товара, работы или услуги в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12). В случае приемки товара с расхождениями в количестве и внесения изменений в документ (вычерки), указанный срок исчисляется с даты поступления исправленных отгрузочных документов (ТОРГ – 12 и счет - фактуры).
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    43 ЦЭПК
    Все закупки и тендеры 43 ЦЭПК

    Адрес местонахождения

    119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б

    125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7

    Классификатор ОКПД2

    13.20.12.114

    Ткани костюмные камвольные полушерстяные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    13.20.12

    Производство шерстяных тканей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ткань костюмная (ассортимент МО и др.силовых стр-р)"

    Кол-во: 0

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