www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705059993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторной мебели для нужд АО «НПО Энергомаш»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скородумова Ольга Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лаборотоной мебели (шкафы вытяжные, столы основные)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 12:00 GMT +311.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лаборотоной мебели (шкафы вытяжные, столы основные)Химки
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 12:0011.05.2017 12:0011.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059993Дата и время вскрытия заявок Поставка лаборотоной мебели (шкафы вытяжные, столы основные)Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лаборотоной мебели (шкафы вытяжные, столы основные)
Начальная цена
1 498 235,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 491,18 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 8 и 9 документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, ул. Заводская, 2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
31.09.1
31.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.