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Номер извещения
ГП716165
Уникальный номер закупки
162-562/17
Наименование закупки
Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-75
Факс
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Адрес электронной почты
nikonova@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Никонова Мария Олеговна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь согласно заявке № 162-562/17 от 26.04.2017.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.05.2017 06:00 GMT +312.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716165Дата и время окончания срока приема заявок Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь согласно заявке № 162-562/17 от 26.04.2017.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.05.2017 06:0012.05.2017 06:0012.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716165Дата и время вскрытия заявок Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь согласно заявке № 162-562/17 от 26.04.2017.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.08.2017 06:0010.08.2017 06:0010.08.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716165Подведение итогов не позднее Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь согласно заявке № 162-562/17 от 26.04.2017.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закуп КИП (электрообогрев) по проекту для Чаяндинского НГКМ-3 очередь согласно заявке № 162-562/17 от 26.04.2017.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном объеме.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО "Уралхиммаш", г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский, д.33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
32.99.59.000
G
Документация лота
Кол-во: 4
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