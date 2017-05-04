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Номер извещения
31705060254
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б
Почтовый адрес
125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7
Контактный телефон
+7 499 790-91-52
Факс
+7 499 790-91-62
Адрес электронной почты
info@cepk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дуняшев Марат Наилевич
Место рассмотрения предложений
125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Закупки и тендеры Ткани из шерсти или тонкого или грубого волоса животных, или конского волоса, подвергнутого кардо- и гребнечесанию
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
04.05.201704.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705060254Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Подведение итогов не позднее
04.05.2017 23:5904.05.2017 23:5904.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705060254Подведение итогов не позднее На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку тканей костюмных (ассортимент МО и др.силовых стр-р)
Начальная цена
341 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
34 160,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
400 погонных метров
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
125319, г. Москва, Кочновский проезд, д. 5 стр. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
119146, Российская Федерация, Москва, Хамовники, 1-ая Фрунзенская, 6Б
125319, Российская Федерация, Москва, Аэропорт, Кочновский проезд, 5, стр. 7
13.20.12.114
13.20.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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