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    Главная / Торги / Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»

    Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716164Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716164

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    планировка цеха с участками ремонтируемых полов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-84-38 доб. 7102

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Igor.Fedorov2@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Федоров Игорь Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.05.2017 12:00 GMT +312.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716164Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.05.2017 12:0012.05.2017 12:0012.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716164Дата и время вскрытия заявок Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 16:0030.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716164Подведение итогов не позднее Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 16:0030.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716164Подведение итогов не позднее Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с утверждённым техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Колпино, промышленная площадка ПАО "Ижорские заводы", действующее кузнечно-прессовое производствоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    условия оплаты по факту выполненных работ, с максимальной рассрочкой платежей
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    42.99.29.000

    Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт железобетонных полов, общей площадью 736 кв.м., в осях «И-Ж» и «Д-Е» кузнечно-прессового цеха №20, инв. № 60446, ООО «ОМЗ-Спецсталь»"

    Кол-во: 0

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