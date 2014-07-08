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    Главная / Торги / закупка железнодорожного путевого инструмента

    закупка железнодорожного путевого инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.07.2014 13:3008.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406366Дата и время окончания срока приема заявок закупка железнодорожного путевого инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406366

    Уникальный номер закупки

    9

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка железнодорожного путевого инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    marina.g@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Городецкая Марина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка железнодорожного путевого инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.07.2014 13:30 GMT +308.07.2014 13:3008.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406366Дата и время окончания срока приема заявок закупка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    08.07.2014 13:3008.07.2014 13:3008.07.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406366Дата и время вскрытия заявок закупка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Подведение итогов не позднее

    09.07.2014 14:0009.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406366Подведение итогов не позднее закупка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.07.201409.07.2014 14:0009.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406366Подведение итогов не позднее закупка железнодорожного путевого инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка железнодорожного путевого инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Продукция должна быть изготовлена не ранее 2013 года и не быть в употреблении. Срок поставки продукции июль 2014 года. Наличие сертивикатов и паспортов при осуществлении продукции. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д.21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 10 дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Домкрат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "домкрат"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "домкрат"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Тележка ПКБ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шаблон путеизмерительный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Клещи шпальные "

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Ключ путевой рожковый 36х41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "ключ торцевой гаечный,м36, шестигранник"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ключ торцевой шурупный, м24, квадрат"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "захват рельсовый 1МИ11-1,0"

    Кол-во: 4

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