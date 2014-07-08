Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция должна быть изготовлена не ранее 2013 года и не быть в употреблении. Срок поставки продукции июль 2014 года. Наличие сертивикатов и паспортов при осуществлении продукции. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.