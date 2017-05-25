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Номер извещения
ГП716163
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 985 139-07-82
Факс
--
Адрес электронной почты
0594959@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Гуляев Павел Иванович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 14:00 GMT +325.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716163Дата и время окончания срока приема заявок Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716163Дата и время вскрытия заявок Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 23:5931.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716163Подведение итогов не позднее Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
25.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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