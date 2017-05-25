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    Главная / Торги / Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.

    Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716163Дата и время окончания срока приема заявок Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716163

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 16:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Юридический адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    Почтовый адрес

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Контактный телефон

    +7 985 139-07-82

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    0594959@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Гуляев Павел Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.05.2017 14:00 GMT +325.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716163Дата и время окончания срока приема заявок Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716163Дата и время вскрытия заявок Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2017 23:5931.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716163Подведение итогов не позднее Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201731.05.2017 23:5931.05.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716163Подведение итогов не позднее Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Нанесение антикоррозионного защитного покрытия на внутренние поверхности РГС V=25М3 - 2 шт, РГС V=50М3 - 1 шт, РГС V=75М3 - 2шт, РГС V=100М3 - 1шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Московская область, г. Химки, а/п Шереметьево, Терминал «А», строительная площадка ТЗК АО «АЭРО-Шереметьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по факту выполнения работ в течении 30 дней с момента подписания акта о приемке работ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГИПРОКИСЛОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД

    Адрес местонахождения

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,

    125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8

    Классификатор ОКПД2

    25.61

    Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Нанесение АКЗ"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    10.04.2020 07:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
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