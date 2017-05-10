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    Главная / Торги / Закупка компрессоров

    Закупка компрессоров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716162Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компрессоров КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716162

    Уникальный номер закупки

    15

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка компрессоров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 15:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка компрессоров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.05.2017 10:00 GMT +310.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716162Дата и время окончания срока приема заявок Закупка компрессоров Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    10.05.2017 10:0010.05.2017 10:0010.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716162Дата и время вскрытия заявок Закупка компрессоров Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    18.05.2017 10:0018.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716162Подведение итогов не позднее Закупка компрессоров Краснодар

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.05.201718.05.2017 10:0018.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716162Подведение итогов не позднее Закупка компрессоров Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка компрессоров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    28.13.28.000

    Компрессоры прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка компрессоров "

    Кол-во: 0

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    Регион:
    Красноярский край
    Начало приема заявок:
    17.01.2020 г., 08:50
    Дата аукциона:
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