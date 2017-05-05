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Номер извещения
ГП716161
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение лицензий на использование программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
Почтовый адрес
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
Контактный телефон
+7 8512 29-00-29
Факс
--
Адрес электронной почты
office@gesastrakhan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сулейманов Р. Ф.
Место рассмотрения предложений
Астрахань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение лицензий на использование программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.05.2017 09:00 GMT +305.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716161Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение лицензий на использование программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security Астрахань
Дата и время вскрытия заявок
05.05.2017 09:0005.05.2017 09:0005.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716161Дата и время вскрытия заявок Приобретение лицензий на использование программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security Астрахань
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение лицензий на использование программы для ЭВМ Kaspersky Endpoint Security
Начальная цена
185 861,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Все закупки и тендеры ГЭС ПОВОЛЖЬЕ
Адрес местонахождения
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, ДОМ 139,
414021, ОБЛ АСТРАХАНСКАЯ, Г АСТРАХАНЬ, УЛ БОЕВАЯ, 139
62.01.29.000
Документация лота
Кол-во: 0
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