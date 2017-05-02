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Номер извещения
ГП716158
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
belov.ay@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Белов Антон Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. Крымск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.05.2017 17:00 GMT +302.05.2017 17:0002.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716158Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. КрымскСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.05.2017 17:0002.05.2017 17:0002.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716158Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. КрымскСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. Крымск
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 600
Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. Тихорецк
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.05.2017 17:00 GMT +302.05.2017 17:0002.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716158Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. ТихорецкСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
02.05.2017 17:0002.05.2017 17:0002.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716158Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. ТихорецкСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку дизельного топлива ДТЛ К5 для нужд ООО «Трансойл» г. Тихорецк
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 250
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