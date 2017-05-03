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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой

    Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716152Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716152

    Уникальный номер закупки

    306

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 14:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос

    Приложение1

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-57-54

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    VS.Makarov@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаров Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716152Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716152Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716152Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Склад ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросу

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровый фланцевыйКШЦФ DN 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Кран шаровый фланцевыйКШЦФ DN 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ DN 80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ DN 100"

    Кол-во: 16

    "Позиция 5"

    "Фланец Ду300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кран шаровый стальной под сварку DN 300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ DN 200"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Кран шаровый фланцевый КШЦФ DN 150"

    Кол-во: 6

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