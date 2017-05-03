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Номер извещения
ГП716152
Уникальный номер закупки
306
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 14:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-57-54
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
VS.Makarov@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Вячеслав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 11:00 GMT +303.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716152Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 11:0003.05.2017 11:0003.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716152Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровойЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на закупку кран шаровой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
28.14.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 6
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