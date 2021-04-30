Определение подрядчика на выполнение работ по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких повреждений ливневой канализации); выполнение противопаводковых мероприятий городского округа г.Дзержинск (№215-ЭА-21-ДС) 0132300001721000198

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0132300001721000198 Уникальный номер закупки 0132300001721000198 Номер закупки Наименование закупки Определение подрядчика на выполнение работ по поддержанию элементов системы водоотвода в чистоте и порядке (в том числе устранение мелких повреждений ливневой канализации); выполнение противопаводковых мероприятий городского округа г.Дзержинск (№215-ЭА-21-ДС) 0132300001721000198 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Все закупки и тендеры АДМИНИСТРАЦИЯ Г.ДЗЕРЖИНСКА Юридический адрес Почтовый адрес Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru