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Номер извещения
31705059009
Уникальный номер закупки
295/83-ЗКЦ
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку навесного оборудования на коммунальную машину.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 15:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка навесного оборудования на коммунальную машину
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 06:00 GMT +311.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705059009Дата и время окончания срока приема заявок Поставка навесного оборудования на коммунальную машинуЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 06:0011.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705059009Дата и время вскрытия заявок Поставка навесного оборудования на коммунальную машинуЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка навесного оборудования на коммунальную машину
Начальная цена
609 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада Поставщика, расположенного в г. Курган, терминал транспортной компании. Способ доставки: Силами и за счет Покупателя со склада Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.29.22.190
28.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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