www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705058788
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 14:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Почтовый адрес
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
Контактный телефон
+7 495 602-04-31
Факс
+7 495 602-04-31
Адрес электронной почты
mmzavangard18@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимов Владимир Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 09:00 GMT +311.05.2017 09:0011.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058788Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 09:0011.05.2017 09:0011.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705058788Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению железнодорожного подвижного состава для осуществления перевозки опасных грузов железнодорожным транспортом.
Начальная цена
2 870 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 условная единица.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В полном соответствии с требованиями Части II. «Техническая часть» документации запроса котировок и Части III. «Проект договора» документации запроса котировок.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ММЗ АВАНГАРД
Все закупки и тендеры АО ММЗ АВАНГАРД
Адрес местонахождения
125130, Российская Федерация, Москва, Клары Цеткин, 33
49.20.19
49.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.