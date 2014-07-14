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    Главная / Торги / Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)

    Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2014 14:0014.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401290736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401290736

    Уникальный номер закупки

    39

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.06.2014 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    протокол о продлении сроков подачи заявок

    документация о закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жилина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2014 14:00 GMT +314.07.2014 14:0014.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401290736Дата и время окончания срока приема заявок Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2014 14:0014.07.2014 14:0014.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401290736Дата и время вскрытия заявок Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401290736Подведение итогов не позднее Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка печатной рекламной продукции (рекламный буклет, визитная карточка)

    Начальная цена

    81 091,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5600 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Продукции осуществляется силами и транспортом ПоставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Продукции производится Покупателем на основании счета, выставленного Поставщиком, следующим образом: 100% от стоимости Продукции - в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Продукции. Датой получения Продукции является дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон.Срок поставки Продукции согласовывается Сторонами в Заявке
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    22.2

    Полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "рекламная продукция (рекламный буклет, визитная карточка)"

    Кол-во: 5600

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