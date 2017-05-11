Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку верстаков, раздвижных лестниц. .

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Срок поставки продукции — в течение 3 (трех) месяцев со дня подписания Договора обеими Сторонами. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.