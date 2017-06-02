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Номер извещения
31705058590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гидравлического масла МГЕ-10А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 14:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-88-54
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@jscnmz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Раченкова Любовь Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и связанными продуктами
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Поставка гидравлического масла МГЕ-10А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 16:00 GMT +302.06.2017 16:0002.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058590Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидравлического масла МГЕ-10А г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.06.2017 16:0008.06.2017 16:0008.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705058590Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка гидравлического масла МГЕ-10А г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Дата и время проведения
09.06.2017 13:0009.06.2017 13:0009.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705058590Дата и время проведения Поставка гидравлического масла МГЕ-10А г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 23:5909.06.2017 23:5909.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705058590Подведение итогов не позднее Поставка гидравлического масла МГЕ-10А г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидравлического масла МГЕ-10А
Начальная цена
4 590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделом 5 «Техническое задание» и разделом 6 «Проект договора» аукционной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
19.20.29
46.71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4590000
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