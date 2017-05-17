"Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром""

Услуги по производству и доставке комплексных обедов для сотрудников «Кислородной станции для ДСП-150», находящихся по адресу Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Социалистическая, 155, и сотрудников офиса, находящихся по адресу Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 58А.