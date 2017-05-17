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    Главная / Торги / Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716145Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716145

    Уникальный номер закупки

    02-0107-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 13:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение с изм.датой подв.итогов от 23.05.2017

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Контактный телефон

    +7 34949 3-32-81

    Факс

    +7 34949 3-31-13

    Адрес электронной почты

    tender@sngp.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Креймер Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716145Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716145Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2017 13:0023.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716145Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201723.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716145Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".

    Начальная цена

    74 482 401,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Севернефтегазпром
    Все закупки и тендеры Севернефтегазпром

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11

    Классификатор ОКПД2

    56.29.19.000

    Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром""

    Кол-во: 0

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