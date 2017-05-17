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Номер извещения
ГП716145
Уникальный номер закупки
02-0107-17
Наименование закупки
Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 13:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
Контактный телефон
+7 34949 3-32-81
Факс
+7 34949 3-31-13
Адрес электронной почты
tender@sngp.com
Ф.И.О. контактного лица
Креймер Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 09:00 GMT +317.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716145Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 09:0017.05.2017 09:0017.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716145Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Подведение итогов не позднее
23.05.2017 13:0023.05.2017 13:0023.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716145Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации корпоративного питания работников ОАО "Севернефтегазпром".
Начальная цена
74 482 401,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Севернефтегазпром
Все закупки и тендеры Севернефтегазпром
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Красноселькупский район, с Красноселькуп, ул. Ленина, д. 22
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Олимпийский, д. 11
56.29.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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