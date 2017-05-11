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Номер извещения
31705057856
Уникальный номер закупки
306/83-ЗКЦ
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку обратного клапана
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-69
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бабынина Ирина Николаевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка обратного клапана
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 06:00 GMT +311.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057856Дата и время окончания срока приема заявок Поставка обратного клапанаЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 06:0011.05.2017 06:0011.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057856Дата и время вскрытия заявок Поставка обратного клапанаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка обратного клапана
Начальная цена
1 092,44
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад Поставщика, расположенный в г. Екатеринбурге, терминал транспортной компании. Самовывоз.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.12.20.000
28.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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