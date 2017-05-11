Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку обратного клапана

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В соответствии с ориентировочным графиком поставки, согласно заявке Покупателя. Окончательный срок и объем поставки товара устанавливается заявкой покупателя. Срок поставки не более 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем Поставщику. Все обязательства Поставщика по поставке товара должны быть исполнены до 25.06.2017г. включительно. Оплата товара производится Покупателем денежными средствами на расчетный счет Поставщика в размере 100% в течение 5 (пяти) календарных дней с момента перехода права собственности на Товар и выставления счета-фактуры.