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Номер извещения
ГП716144
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программы «STANDUP» («СТЭНДАП»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
Почтовый адрес
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
Контактный телефон
+7 495 543-88-88
Факс
+7 495 543-88-88
Адрес электронной почты
kuhtenkova@comedyclub.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кухтенкова Мария Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва Город
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2017 16:00 GMT +311.05.2017 16:0011.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716144Дата и время окончания срока приема заявок Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программМосква Город
Дата и время вскрытия заявок
11.05.2017 16:0011.05.2017 16:0011.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716144Дата и время вскрытия заявок Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программМосква Город
Подведение итогов не позднее
15.05.2017 16:0015.05.2017 16:0015.05.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716144Подведение итогов не позднее Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программМосква Город
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда звукового оборудования для обеспечения производства программ
Начальная цена
600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Комеди Клаб продакшн
Все закупки и тендеры Комеди Клаб продакшн
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Центральный, Басманный, Мясницкая, 46 стр.7
129090, Российская Федерация, Москва, Мещанский, Мещанская, 7/21 стр.4.
59.11.13.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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