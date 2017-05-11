"Оказание услуг по организации бортового питания г. Мюнхен "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Оплата по факту. Поставщик выставляет счет Авиакомпании, каждые пятнадцать (15) дней после предоставления услуги за оказанные услуги по настоящему Договору, и все счета будут выплачены Авиакомпанией в течение тридцати (30) дней с даты выставления счета. Поставщик высылает скан-копии счетов на следующий адрес: OKR@rossiya-airlines.com