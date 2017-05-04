Закупка площадок для поворотной платформы экскаватора ЭКГ-10 весом 4200,02 кг с поставкой в июле для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП716142 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Закупка площадок для поворотной платформы экскаватора ЭКГ-10 весом 4200,02 кг с поставкой в июле для нужд ООО ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова. (С конструкторской документацией можно ознакомиться на ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова" в электронном варианте конструкторская документация передаваться для рассмотрения и предоставления ТКП не будет). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 доб. 3372 Факс Адрес электронной почты Elena.Yakovleva@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Яковлева Елена Викторовна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова:

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