на соисполнение Государственного контракта №01/17/21 от 27.01.2017г. "На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советком, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год". в части поставки резцов для горных дорожных машин с рабочей частью из металлокерамики серии NT для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705061185 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на соисполнение Государственного контракта №01/17/21 от 27.01.2017г. "На выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и сооружений на них в Советком, Кондинском и Ханты-Мансийском районах на 2017 год". в части поставки резцов для горных дорожных машин с рабочей частью из металлокерамики серии NT для Филиала №5 АО "ГК "Северавтодор Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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