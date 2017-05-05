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    Главная / Торги / Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".

    Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2017 13:0005.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716140Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716140

    Уникальный номер закупки

    ЗнЗ02615

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 12:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС Инжиниринг
    Все закупки и тендеры МРТС Инжиниринг

    Юридический адрес

    117036, Москва, , Москва, ул. Новочеремушкинская, д.18

    Почтовый адрес

    117246, Москва, , Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп.3

    Контактный телефон

    +7 915 072-93-77

    Факс

    +7 495 640-37-77

    Адрес электронной почты

    nechiporenko_i@mrts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нечипоренко Иван Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.05.2017 13:00 GMT +305.05.2017 13:0005.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716140Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    05.05.2017 13:0005.05.2017 13:0005.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716140Дата и время вскрытия заявок Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.05.2017 14:0005.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716140Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.05.201705.05.2017 14:0005.05.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716140Подведение итогов не позднее Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оригинальных запчастей для техники УРАЛ для нужд ООО "МРТС Морские проекты".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки – г. Архангельск, ул. Комарова, 14, ПРР ЭкономияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1.Преимуществом будет являться оплата в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика. 2. 30% аванс, 70% в течение 10 календарных дней после поставки ТМЦ на склад Заказчика . Наличие обособленного счёта.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС Инжиниринг
    Все закупки и тендеры МРТС Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    117036, Москва, , Москва, ул. Новочеремушкинская, д.18

    117246, Москва, , Москва, ул. Херсонская, д. 43, корп.3

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.250

    Мосты ведущие с дифференциалом в сборе, полуоси

    29.10.41.112

    Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т

    Классификатор ОКВЭД2

    28.92.2

    Производство прочих машин для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения или добычи, самоходных, для грунта, минералов или руд

    Документация лота

    заявка

    20.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Радиатор 4320Я5-1301010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пружина 4320-1602119"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Подшипник роликовый конический 7310А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Подшипник роликовый 12318КМ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 5"

    "Подшипник роликовый конический 7516А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Подшипник роликовый радиальный 12311К1М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Адсорбер со встроенным регулятором давления 8043.35.12.010-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Влагомаслоотделитель 8175.35.12.100-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Компрессор с дв. ЯМЗ (со шкивом) (5336-3509012/4331-3509009)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Форсунка (8.9760) (A-04-011-03) УРАЛ"

    Кол-во: 21

    "Позиция 11"

    "Клапан защитный 4-х контурный 14-3515410-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 12"

    "Цилиндр тормозной УРАЛ УРАЛАЗ-УВК 12739074"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Клапан защитный четырехконтурный 8040.35.15.310"

    Кол-во: 5

    "Позиция 14"

    "Клапан ускорительный 8001.35.18.010-20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Цилиндр колесный однополостный в сборе 55571Х-3501040"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Редуктор среднего моста (49зуб.15 отв) АЗ УРАЛ 4320Х-2502007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Ось задней балансирной подвески в сборе (4322-2918050)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный тонкой очистки ЕВРО-4 (арт.536-1117075)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 19"

    "Фильтр масляный 536W-11 102 67612 (арт.5340-1012075)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 20"

    "Элемент воздушного фильтра (В4313) (СОАО Дифа)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 21"

    "Палец 8х45 260042-П52"

    Кол-во: 8

    "Позиция 22"

    "Ролик 330-6107047"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Пружина 330-6107076"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Ограничитель хода двери 330-6107046"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Тормоз УРАЛ стояночный ручной в сборе 4320-3507000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Электроды для сварки чугуна ESAB OK NIFE-CI (OK92.60) D2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Жгут для ремонта бескамерных шин PERMACURE длиной 130 мм."

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "трещотка для торцевых головок"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Съемник масляного фильтра ременной, универсальный, T70427"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Щетка стеклоочистителя 494.5205900-40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Хомуты червячные NORMA    40-60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Хомуты червячные NORMA    35-50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Хомуты червячные NORMA    30-45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Хомуты червячные NORMA    20-32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 35"

    "Хомуты червячные NORMA    12-22"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Хомуты червячные NORMA    8-16"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Привод замка двери правый 4320Х-6105080"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Привод замка двери левый 4320Х-6105081"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Ремень клиновой профиль Б 1037"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Ремень клиновой профиль Б 947"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Ремень клиновой 937 профиль «Б»"

    Кол-во: 10

    "Позиция 42"

    "Камера УРАЛ-4320 14.00-20 с подкачкой Н 370/508"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø12"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 46"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø6"

    Кол-во: 50

    "Позиция 47"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø5"

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Прямой круглый фитинг соединения трубок ПХВ Ø 4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Заклепка тормозных накладок 8*15 упаковка 100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Клапан защитный четырехконтурный 8040.35.15.310-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Усилительный механизм рулевого управления 5557Я2-3405012-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Рукоятка лебедки 4320-3105862"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Манжета в сборе 4320-3104033-03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Штанга реактивная нижняя в сборе 640-2919012-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Штанга реактивная верхняя в сборе 640-2919010-01"

    Кол-во: 3

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