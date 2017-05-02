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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.05.2017 08:0002.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716135Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП716135

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.04.2017 11:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Контактный телефон

    +7 921 956-37-41

    Факс

    +7 812 322-87-87

    Адрес электронной почты

    Olesya.Belova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Белова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.05.2017 08:00 GMT +302.05.2017 08:0002.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716135Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    02.05.2017 08:0002.05.2017 08:0002.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716135Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716135Подведение итогов не позднее Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Колпино, Ижорские заводыРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа - 60 дней. Обязательное предоставление Локального сметного расчета к Договору. При сдаче-приемке услуг предоставление «Актов о приемке выполненных работ» (унифицированная форма № КС-2) и «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (унифицированная форма № КС-3),утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100 Наличие лицензии, сертификатов, соответствующих допусков к производству работ: - Документы, подтверждающие профессию и квалификацию персонала. - Документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок знаний по охране труда по основным и совмещаемым профессиям (должностям), а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит выполнять в рамках договора, наличие мед. осмотра. - Право на производство работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖОРАРЕМСЕРВИС
    Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н

    Классификатор ОКПД2

    45.34.32.140

    Работы по техническому обслуживанию и ремонту инженерного оборудования зданий и сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ, выполняемых по индивидуальным заказам

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ТЗ

    09.06.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос предложений на выполнение работ по замене преобр.частоты электромагнитного перемешивателя на установке VD/VOD ц.8 ООО "ОМЗ-Спецсталь""

    Кол-во: 0

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