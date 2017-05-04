ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на поставку Ферросиликохром ФХС40А (ФХС48А)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

График поставки товара по лотам май - июль 2017 (по заявке) Условия поставки товара по лотам, формирование цены и осуществление платежей "Все расходы по упаковке, доставке включены в стоимость товара. Оплата за фактически поставленный товар в течение 90 календарных дней."