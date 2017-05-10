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Номер извещения
31705057239
Уникальный номер закупки
14-4
Наименование закупки
На поставку автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3463 25-04-64
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ниценко Виталий Борисович
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег».
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Поставка автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 07:00 GMT +310.05.2017 07:0010.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057239Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег».
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 08:0010.05.2017 08:0010.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057239Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег».
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.05.201710.05.2017 13:0010.05.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057239Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, промзона «Левый берег».
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля ГАЗ 362231 топливозаправщика на базе ГАЗ 3302 для филиала № 4 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
1 270 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.1
45.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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