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    Главная / Торги / Электронагреватель карбидкремниевый ED 25/600/250 R 0,9-1,1 Ом

    Электронагреватель карбидкремниевый ED 25/600/250 R 0,9-1,1 Ом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 08:0011.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронагревателей карбидкремниевыхКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406358

    Уникальный номер закупки

    14/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электронагреватель карбидкремниевый ED 25/600/250 R 0,9-1,1 Ом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.06.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-60-77

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    Denisov@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электронагревателей карбидкремниевых

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 08:00 GMT +311.07.2014 08:0011.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электронагревателей карбидкремниевыхКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 09:0011.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406358Дата и время вскрытия заявок Поставка электронагревателей карбидкремниевыхКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 08:0014.07.2014 08:0014.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406358Подведение итогов не позднее Поставка электронагревателей карбидкремниевыхКрасноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 08:0014.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406358Подведение итогов не позднее Поставка электронагревателей карбидкремниевыхКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электронагревателей карбидкремниевых

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно предоставленного перечня.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Береговая, 30Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена Договора включает в себя стоимость Товара с учетом: всех налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей, транспортные и экспедиторские расходы, расходы по страхованию, упаковке, маркировке, доставке и разгрузке.Цена Договора остается фиксированной в течение всего срока действия Договора (до 31.12.2014 г.).Предпочтение отдаётся поставщикам предложившим отсрочку платежа до 45 дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электронагреватель карбидкремниевый ED 25/600/250 R 0,9-1,1 Ом"

    Кол-во: 30

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