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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП716133
Уникальный номер закупки
51
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугунной литейной оснастки в третьем квартале 2017г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 11:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-84-38 доб. 6421
Факс
+7 812 322-80-07
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугунной литейной оснастки в третьем квартале 2017г
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на право заключения договора на поставку чугунной литейной оснастки в третьем квартале 2017г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
19 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО «ОМЗ-Спецсталь», Российская Федерация, 196650, Санкт-Петербург, г. Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОМЗ-Спецсталь
Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н
24.51.99.000
Документация лота
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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