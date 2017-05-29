Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента фактически предоставленных услуг. Все возможные расходы должны быть включены в стоимость предоставляемых услуг. Срок предоставления услуг 3 квартал 2017 года.