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Номер извещения
ГП716129
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку литья.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 911 097-95-36
Факс
Адрес электронной почты
Egor.Belozerov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Белозёров Егор Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку литья.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.05.2017 10:00 GMT +304.05.2017 10:0004.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП716129Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку литья.Колпино
Дата и время вскрытия заявок
04.05.2017 10:0004.05.2017 10:0004.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП716129Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку литья.Колпино
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП716129Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку литья.Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку литья.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещения.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно извещения.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
24.52.10.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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